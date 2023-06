San Bartolomeo al Mare: il Sindaco Valerio Urso “Se il buongiorno si vede dal mattino sarà una grande estate”

“Se il buongiorno si vede dal mattino sarà una grande estate per San Bartolomeo al Mare”. Il Sindaco Valerio Urso saluta così il convincente successo della Festa Europea della Musica e delle serate successive con la Notte Oro e lo street food dei commercianti locali.

In effetti, nonostante fosse San Giovanni e ci fossero in concomitanza, non solo a Imperia, feste di piazza con caratteristiche simili, l’afflusso si pubblico è sempre stato elevato e costante, a confermare il fatto che nell’estate 2023 le persone hanno voglia di vivere all’aperto e in compagnia. “Sono state rispettate le aspettative – ha confermato Urso – l’evento è stato ben organizzato e i commercianti sono felici di questo appuntamento: il successo non è altro che una logica conseguenza”.

“Serate stupende all’insegna del divertimento e della spensieratezza – ha commentato l’Assessore al commercio Davide Salerno –. A nome della Amministrazione comunale voglio ringraziare i commercianti, gli artisti, il pubblico e tutti coloro se si sono prodigati per il miglior successo di questo evento”.