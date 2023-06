Vallebona, come evitare truffe e raggiri: i carabinieri incontrano i cittadini (Foto)

Presso la Salabande, sotto piazza della Libertà, gli uomini dell'Arma hanno illustrato le truffe più frequenti e hanno dato raccomandazioni a tutti i presenti su come evitarle e contrastarle. “Vi sono diversi tipi di raggiri, tra i casi più diffusi vi sono coloro che si spacciano per amici di nipoti, notai, avvocati o per dipendenti delle aziende che forniscono elettricità, gas e acqua, impiegati comunali o di banche presentandosi a casa delle persone alle quali chiedono, direttamente o indirettamene, di mostrare documentazione di qualsiasi tipo, soldi o oggetti di valore; oppure il falso incidente, dove chiamano sul telefono fisso e si spacciano per un figlio o un nipote che ha avuto un incidente chiedendo soldi. Se vi chiamano anche i call center per fare pubblicità o contratti non bisogna mai rispondere ‘Sì’, bisogna dire ‘Pronto’ e poi ‘non mi interessa grazie’ e mettere subito giù la chiamata. In questi casi, per esempio, bisogna contattare il 112. E’ importante che si parli di questi episodi per far sì che la gente li conosca e non venga ingannata. Vi sono delle bande organizzate che ogni giorno tentano di truffare le persone, soprattutto gli anziani, bisogna, perciò, stare attenti” - raccomandano i carabinieri di Bordighera che alla fine dell’incontro hanno consegnato degli opuscoli dell’Arma con esempi concreti di truffe agli anziani.