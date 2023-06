Si spaccia per la figlia in pericolo, anziana truffata a Vallebona: indagano i carabinieri

L'anziana signora ha ricevuto all'improvviso una chiamata sul telefono fisso: dall’altro capo del filo una voce femminile, che si è spacciata per la figlia per chiedere dei soldi raccontando di trovarsi in una situazione di estremo pericolo. L’anziana allarmata e preoccupata ha cercato subito di aiutare la figlia in difficoltà e così è caduta nella rete dei truffatori. Ha cercato immediatamente denaro e qualsiasi oggetto prezioso che avesse in casa, come i gioielli, per consegnarli a quello che non era che un complice della finta figlia.