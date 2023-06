Sanremo tiene alta l’attenzione contro le case vacanza irregolari: si rischiano 2 mila euro di multa

Nonostante ora gli strumenti per mettersi in regola siano semplici e alla portata di tutti, sono ancora molte le case vacanza irregolari che ‘inquinano’ l’offerta turistica di Sanremo. Il giro di vite di qualche anno fa ha ridotto i numeri, ma il fenomeno è ancora ben presente in città. E, come ogni estate, la Polizia Locale si mette al lavoro per stanare gli abusivi.



Il periodo ‘caldo’ è ovviamente quello di luglio e agosto così come, in inverno, lo è quello delle vacanze di Natale e di fine anno. Il lavoro della Polizia Locale si concentra sulla prevenzione, ma anche un monitoraggio degli annunci, delle dinamiche di affitto e dei controlli incrociati con la Tassa di Soggiorno. Le zone a rischio sono, ovviamente, quelle del centro, ma non sono escluse anche vie residenziali come, per esempio, corso Inglesi.

Il fenomeno non accenna a diminuire, specie in un periodo economico complesso con molte famiglie alla ricerca di entrate extra per far quadrare i conti. E affittare per un periodo breve, magari in nero, è un’occasione che molti non si lasciano sfuggire. Alcuni si sono regolarizzati con la procedura sul sito di Regione, ma c’è ancora del sommerso. Ricordiamo, però, che la sanzione prevista per chi affitta abusivamente le case vacanza è di 2 mila euro. Affidandosi alla cultura popolare, resta da capire se il gioco vale la candela.