Al via la 3a ed ultima settimana dell’Educamp CONI Ventimiglia 2023 dedicata allo sport-gioco-divertimento

Oggi al via la terza ed ultima settimana dell’Educamp CONI Ventimiglia 2023 dedicata allo sport-gioco-divertimento, venerdì con la consegna dei diplomi ai partecipanti si è conclusa la seconda settimana dedicata allo sport-salute.

"Entusiasmante chiusura della seconda settimana - si spiega nel comunicato - con la partecipazione dei bambini e ragazzi di Industrie Musicali guidati da Alessio Benedetto che hanno cantato la canzone supereroi di Mr Rain. La settimana ha avuto come tema principale la salute cercando di focalizzare nei bambini l’importanza di fare sport accompagnato da uno stile di vita sano, fondamentali gli interventi educativi con il Dott. Perato sullo sport-salute, l’intervento di Serena Calcopietro con l’Azienda Agricola Ascheri per una sana e corretta alimentazione, l’intervento della Guardia Costiera con il Sottufficiale Larizza Giovanni e il Graduato Feltrinelli Zirio Sofia sulla pratica di sport in mare in salute e sicurezza, l’intervento di Rudy Valfiorito sulla tutela della flora e della fauna per vivere in un ambiente sano, l’intervento di Jhonny Assante Di Cupillo sulla tutela dell’ambiente, l’intervento della Croce Verde Ventimiglia sulle nozioni di primo soccorso, bellissimo l’intervento di due giovani atlete del Rugby Don Bosco che si sono raccontate ai bambini nelle loro esperienze sportive.

Nella settimana i bambini hanno praticato tante discipline con associazioni sportive del territorio: Sport Club Ventimiglia Basket, Rotellistica Ventimigliese, Club Phuket – muay thai, la scuola di Yoga Pramiti con Concetta Ferrara, Ventimiglia Calcio, Judo Club Ventimiglia, Rugby Don Bosco, Ginnastica rilassante con Simona Arenghi e hanno potuto praticare badminton, orienteering e giochi di squadra. Grazie alla collaborazione del CONI Comitato Regionale Liguria, del Delegato Coni di Imperia Alessandro Zunino, della coordinatrice Educamp Franca Abbo e tutti i rappresentanti Regionali del CONI che accompagna nell’organizzazione degli Educamp".