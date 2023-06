Ospedaletti riapre la pista ciclabile e dà il via ai lavori per la nuova palestra (video)

Con l’inizio dell’estate Ospedaletti dà il benvenuto al rinnovato tratto di pista ciclabile e segna il ‘via’ al cantiere per la costruzione della nuova palestra.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Daniele Cimiotti, della sua amministrazione e dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, è stato tagliato il nastro del tratto di pista ciclopedonale interessato dai lavori di riqualificazione, un’attrazione che ogni anno accoglie migliaia di turisti da tutta Europa e non solo. L’intervento è costato 690 mila euro e ha interessato un tratto di pista ciclabile lungo circa 350 metri, realizzato nel 2011, che aveva evidenziato alcuni problemi strutturali.

Lì vicino, nella zona della spiaggia per i cani, l’amministrazione ha dato simbolicamente il via oggi anche ai lavori per la costruzione della nuova palestra a cielo aperto. Un’area per il fitness che andrà ad ampliare l’offerta sportiva della Città delle Rose.

