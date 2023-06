Ospedaletti riapre la pista ciclabile, l'opposizione: "La minoranza doveva essere informata e coinvolta"

"Sull'inaugurazione della pista ciclopedonale vorremmo ricordare a codesta amministrazione che la minoranza fa parte del consiglio comunale e per tanto qualsiasi evento sul territorio sia per educazione nei confronti dei consiglieri ma soprattutto per le persone, anche se rappresentano la parte minoritaria che li ha votati, deve essere informata e coinvolta. Questa si chiama democrazia" - sottolineano i consiglieri comunali di minoranza di Ospedaletti riferendosi alla cerimonia di inaugurazione della pista ciclabile avvenuta questa mattina.

"Con l’occasione siamo contenti anche se riteniamo con un po’ di ritardo che riviene consegnata alla cittadinanza la splendida ciclabile = turismo. Auguriamo a tutti i concittadini e non e a tutti i turisti una buona stagione all'insegna del rispetto alla salute e del divertimento" - dicono.