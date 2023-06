Sanità: Asl1 cerca 50 infermieri, via al concorso per le assunzioni a tempo determinato

Asl1 ha pubblicato sul proprio sito il bando per l’assunzione di 50 infermieri con contratto a tempo determinato. La ricerca fa parte della strategia seguente al piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 che, per la provincia di Imperia, aveva evidenziato la necessità di 120 nuove assunzioni, 436 sull’intero territorio regionale. Assunzioni che avverranno con un altro concorso che è in partenza. I candidati che si sono fatti avanti sono 1.202.

In assenza di graduatorie esistenti, Asl1 ha quindi indetto il nuovo concorso. Il bando sarà sul sito dell’Asl Imperiese sino alla copertura dei posti con il termine ultimo fissato al 31 dicembre di quest’anno.

Asl1 ha anche nominato la commissione esaminatrice che sarà presieduta da Marino Anfosso (direttore S.C. Professioni Sanitarie) e composta da: Dorotea Sabatini (infermiere), Federica Ardissone (infermiere) con Piero Giacomo Zavoli e Maria Teresa Amore come componenti sostituti. Il segretario sarà Manuela Benza (assistente amministrativo).

La carenza di personale in Asl1 è ormai cosa nota da tempo ed è tra i nodi principali da sciogliere per una sanità che a Ponente sta spesso manifestando criticità su più fronti. Oltre agli infermieri mancano anche i medici, tanto che i Comuni hanno chiesto a gran voce anche l’intervento di Regione Liguria per rendere la destinazione ponentina maggiormente appetibile. Tra difficoltà logistiche, problemi con i trasporti e un costo della vita a dir poco elevato, la destinazione rischia infatti di finire in fondo nelle preferenze del personale sanitario in cerca di impiego sul territorio nazionale.