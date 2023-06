Sanremo: nuova illuminazione per piazza Eroi durante i lavori per il parking interrato

Il progetto per il nuovo parcheggio interrato di piazza Eroi cambia il volto dell’intera area anche sul piano dell’illuminazione pubblica.



Il sistema di lampioni attualmente presente sulla piazza non è compatibile con i lavori, come si legge sui documenti del Comune con i quali ha affidato ad Amaie l’incarico della creazione di un nuovo impianto temporaneo in sostituzione di quello esistente. All’azienda è stata chiesta la progettazione di un nuovo impianto provvisorio che possa illuminare la piazza durante il periodo del cantiere che, lo ricordiamo, avrà la durata di circa due anni.



Una volta completato l’intervento per la riqualificazione generale della piazza, l’area avrà anche un nuovo sistema di illuminazione che sarà in grado di valorizzare a dovere l’area pedonale prevista in superficie.

L’importo del progetto affidato ad Amaie è di circa 11 mila euro.