Biagio Parlatore è il nuovo presidente di Assonautica Imperia: “Priorità alle Vele d'Epoca”

A seguito dell’assemblea dei soci di Assonautica Imperia in programma questo pomeriggio alla Camera di Commercio Riviere di Liguria è stato eletto il nuovo presidente Biagio Parlatore.

Parlatore, presidente dello Yacht Club Imperia, succede a Enrico Meini e come primo gesto ha convocato il prossimo consiglio direttivo per lavorare all’edizione di Vele d’Epoca di settembre.

La nuova squadra è formata dai consiglieri Mario Quaranta, Antonio Marzo, Guido Corradi, Gianluca Oneglio, Marco Di Masci, Sergio Scibilia, Andrea Veneziano e Dario Ghiglione e dai probiviri Piero De Negri, Massimo Roggero, Gianpaolo Nante.

“Sono onorato e orgoglioso di questa prestigiosa carica e sono felice di condividere il mio impegno con persone preparate e motivate - dichiara il presidente Parlatore - ringrazio il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi certo del suo supporto e della sua collaborazione. La priorità, ad oggi, è l’organizzazione di Vele d’Epoca di settembre gettando già un occhio al futuro e alle diverse prospettive di crescita”.