Economia sostenibile: un questionario per raccogliere i fabbisogni delle microimprese liguri

Confartigianato Liguria, con il contributo di Regione Liguria ed in collaborazione con Accademia Kronos, propone alle imprese liguri, in particolare quelle di micro-dimensione di compilare un “Questionario di sostenibilità ambientale”, che prende in considerazione le principali tematiche ambientali e di sostenibilità che impattano sulle imprese e intende avvicinare il tessuto imprenditoriale e produttivo ligure alla pubblica amministrazione regionale favorendo la transizione delle aziende verso modelli produttivi sostenibili. L’obiettivo è di identificare i bisogni delle imprese, soprattutto quelle di minore dimensione, affinché la PA possa definire una programmazione regionale delle opportunità di finanziamento sempre più aderente ai loro bisogni.

La sostenibilità aziendale infatti sta diventando sempre più essenziale per la competitività delle aziende sia sul mercato nazionale sia su quelli internazionali. L'UE ha introdotto il sistema di Tassonomia delle attività ecosostenibili (Reg. UE 2020/852) per determinare quali attività economiche e finanziarie potranno essere classificate come “sostenibili” e per indirizzare gli investimenti finanziari verso una economia “carbon free”. Inoltre sempre più spesso i criteri ESG (Environmental, Social and Governance) saranno elemento di valutazione di merito creditizio degli operatori finanziari.

Il questionario è rivolto a tutte le imprese liguri, che potranno compilarlo al seguente link: https://www.confartigianatoliguria.it/QuestionarioSostenibilita