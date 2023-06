In moto sui sentieri di montagna vietati: serie di multe e sequestri dei Carabinieri tra Sanremo e Bordighera (Foto)

I Carabinieri della Stazione di Perinaldo, nella giornata di ieri e in collaborazione e sinergia con i colleghi Forestali di Sanremo, hanno sorpreso a San Romolo due italiani di mezza età che, opportunamente equipaggiati e in sella alle proprie motociclette da enduro, percorrevano sentieri boschivi vietati. Fermati e controllati, i due sono stati multati per 200 ciascuno e sono stati diffidati dal proseguire.

I militari stanno intensificando i controlli non solo su tutto il tratto litoraneo, ma anche nell’entroterra ed in particolar modo nei pressi di quei tratti e sentieri boschivi in cui sempre più ‘appassionati’ di moto si cimentano sebbene sia vietato il transito di mezzi motorizzati e dunque la pratica del motocross. In barba alle normative vigenti sono sempre di più i tratti boschivi e di vegetazione locale deturpati da questa pratica irresponsabile, senza dimenticare il danno arrecato alla fauna locale a causa dell’inquinamento acustico che talvolta può arrivare a compromettere la riproduzione di alcune specie di volatili a rischio di estinzione e non solo.

Altre multe dello stesso tipo sono state elevate a diversi motociclisti sorpresi nelle zone boschive di Bordighera in zona Montenero e contravvenzioni sono state elevate ad altri che, in sella a motociclette da Enduro e Trial prive di targa, percorrevano la strada pubblica per raggiungere i sentieri boschivi. Questi ultimi, oltre ad essere stati multati, hanno subito anche il fermo amministrativo delle moto.