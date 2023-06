Triora: PNRR imprese borghi, il 1° luglio la presentazione del bando per rilanciare le attività produttive

Sabato 1° luglio a Triora, alle ore 10 presso il Museo Civico si terrà la presentazione del Bando Imprese Borghi legato al PNRR. La riunione pubblica è organizzata dal Comune di Triora, Gruppo di Lavoro Bando Borghi, e dalla Confartigianato della provincia di Imperia.

Il Bando, promosso dal Ministero della Cultura, prevede consistenti contributi destinati ad interventi di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi. Servirà per sostenere le iniziative imprenditoriali nei piccoli borghi storici italiani attraverso le risorse del PNRR. L’obiettivo è quello di rilanciare le attività produttive, commerciali ed artigianali, per ottenere un recupero dell’identità culturale ed attuare una rinascita sia economica sia sociale.

Un totale di quasi 200 milioni di euro permetteranno di supportare le imprese interessate a promuovere la rigenerazione dei piccoli Comuni. Lo faranno grazie all’innovazione ed incentivando la sostenibilità ambientale, anche con la riduzione delle emissioni inquinanti. I progetti finanziabili potranno ammontare ad un massimo di 150.000 euro e saranno da realizzare in 18 mesi. Non potranno essere effettuati oltre il 31 dicembre 2025. Le domande potranno essere presentate fino all’11 settembre 2023.



Tutti i progetti imprenditoriali che verranno finanziati dovranno essere utili a rilanciare le economie locali, nell’ambito delle attività culturali, ma anche commerciali, creative, turistiche, agroalimentari ed artigianali, valorizzando i prodotti, il sapere e le tecniche del territori. "Per i vari dettagli del Bando e degli interventi ammissibili, la popolazione e le imprese interessate sono invitati all’incontro pubblico di sabato 1 luglio, in cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie" - ricordano dal Comune.