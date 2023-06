Sanremo: esame di maturità, le voci degli studenti al termine della prima prova

Sono 1.300 gli studenti della provincia di Imperia che questa mattina si sono ritrovati sui banchi per la prima prova dell’esame di maturità 2023, quella di italiano. I maturandi hanno avuto a disposizione sei ore per concludere il proprio elaborato scegliendo tra le tracce fornite dal Ministero. In generale emerge un sentimento comune di delusione per la qualità delle proposte, da molti considerate troppo semplici rispetto alle simulazioni. La tipologia più scelta è stata la C.



Le tracce

Per la tipologia A, l’analisi del testo, “Alla nuova luna” poesia di Salvatore Quasimodo contenuta nella raccolta ““La terra impareggiabile” e un brano di prosa tratto da “Gli indifferenti” di Moravia. Per la tipologia B, il testo argomentativo, sono tre tracce a disposizione: Federico Chabod, “L’idea di Nazione”; Piero Angela “Dieci cose che ho imparato” e Oriana Fallaci “Intervista con la storia”. Infine, altre due tracce per la tipologia C, il tema di attualità, con “Lettera aperta al Ministro Bianchi sugli esami di Maturità”, una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico all’ex Ministro dell’Istruzione, in cui lo si invitava a reintrodurre le prove scritte di maturità e “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp” articolo di Marco Belpoliti pubblicato su Repubblica nel 2018.





Le interviste al termine della prima prova