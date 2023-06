Imperia: i Luogotenenti Ciocchetti e Panetta si congedano, il saluto del Colonnello Morganti (Foto)

Negli uffici della Caserma ‘Somaschini’ di Imperia, il Colonnello Marco Morganti (Comandante Provinciale dei Carabinieri), ha salutato questa mattina i Luogotenenti Gianluca Ciocchetti e Giuseppe Panetta che, tra qualche giorno, lasceranno il servizio attivo.

Gianluca Ciocchetti, cinquantanovenne originario di Roma, si è arruolato nell’Arma nel 1985 e, dopo aver svolto il servizio militare quale Carabiniere Ausiliario presso la Compagnia di Tivoli in provincia di Roma, passato effettivo è stato trasferito alla Stazione urbana di Firenze, Compagnia di Firenze Oltrarno. Vinto il concorso, ha frequentato il 39° Corso Allievi Sottufficiali prima a Velletri e poi a Firenze ed al termine è entrato in forza alla Compagnia di Sanremo, prima alla Stazione e quindi alla Radiomobile. Trasferito alla Radiomobile della Compagnia di Imperia è stato successivamente assegnato al Reparto Operativo del Comando Provinciale, dove dal 2008 ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Informativo.

Nato a Chivasso cinquantasette anni fa, sposato e padre di due figlie, Giuseppe Panetta si è invece arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1983 e, dopo aver frequentato il corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (CA), è stato effettivo alla Stazione di Badalucco dal 1984 al 1986. Trasferito a La Spezia, ha prestato servizio per circa otto anni al Comando Carabinieri presso l’Arsenale della Marina Militare, per poi tornare alla Stazione di Sanremo nel 1996 e quindi a Santo Stefano al Mare, dove è rimasto sino al 2000. Proprio in quegli anni, l’allora Appuntato Panetta ha avuto modo di migliorare il proprio profilo professionale frequentando prima il Corso Allievi Vicebrigadieri nel 1997 e quindi il Corso Allievi Marescialli nel 2000. Conseguito il grado, il Maresciallo Panetta è stato nuovamente trasferito alla Stazione di Sanremo, quale “Sottufficiale in Sottordine” e nel 2004 a Triora, dove ha assolto il delicato incarico di “Comandante di Stazione” sino al 2015, anno in cui è stato trasferito all’Ufficio Comando del Comando Provinciale di Imperia assumendo l’incarico che ha ricoperto sino ad oggi di addetto alla Sezione Operazioni e Logistica.

Durante il saluto, il Colonnello Marco Morganti ha colto l’occasione per ringraziare i due militari per l’alto spirito di sacrificio ed il senso di responsabilità dimostrato da entrambi nel corso di tutta la loro encomiabile lunga carriera e per il servizio reso alla Repubblica, all’Arma dei Carabinieri e soprattutto alla comunità.