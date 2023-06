Trasporti, Riolfo (Lega): estremo Ponente ligure meno isolato, istituita nuova fermata a Bordighera dell’Intercity 641

“Estremo Ponente ligure meno isolato. Come hanno confermato fonti di Trenitalia, è stata finalmente istituita la nuova fermata a Bordighera dell’Intercity 641 proveniente da Milano. Ringrazio i responsabili di Trenitalia e il Mit, che con il ministro Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi hanno dimostrato ancora una volta di impegnarsi e di essere vicini al nostro territorio". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.

"La decisione - prosegue - è stata presa a seguito della mia interrogazione in Regione Liguria, che attraverso l’assessore competente lo scorso aprile aveva scritto a Trenitalia chiedendo di mettere a sistema la fermata di Bordighera per tutto il periodo dell’anno. La richiesta è stata quindi accolta in vista della stagione estiva e dell’arrivo dei turisti".

"Sono soddisfatta - termina Riolfo - perché anche gli studenti e i lavoratori pendolari potranno finalmente usufruire della nuova fermata dell’Intercity pure durante le altre stagioni dell’anno. La fermata a Ventimiglia viene ovviamente mantenuta senza particolari ritardi, considerato che la distanza temporale tra Bordighera e la Città di confine si attesta intorno ai sette minuti e l’aggiunta della nuova fermata programmata incide soltanto per un paio di minuti”.