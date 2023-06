Ventimiglia: per la Festa della Musica concerto dei Fiati della Sinfonica di Sanremo all’Area Archeologica di Nervia

L’Area Archeologica di Nervia celebra, mercoledì 21 giugno alle ore 21, nella suggestiva cornice del teatro romano di Albintimilium, la Festa della Musica con il primo concerto estivo del Quintetto di Fiati dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Grazie al Protocollo d’Intesa sottoscritto lo scorso anno tra Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Liguria e Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, il teatro della città romana di Albintimilium si conferma per il terzo anno consecutivo come una delle sedi delle attività dell’orchestra matuziana.

I biglietti saranno in vendita dalle 20.00 nella giornata di mercoledì all’ingresso del teatro romano (Ventimiglia – Corso Genova 134): intero 4 euro, ridotto 3 euro (per i giovani tra i 18 ed i 25 anni), gratuito per i minori di 18 anni.