Sanremo: preparativi per la festa patronale di San Siro, il via il 29 giugno con la 'StraSanSiro'

Quasi tutto pronto per i festeggiamenti patronali di San Siro che prenderanno il via il prossimo 29 giugno con la ormai tradizionale e attesissima 'StraSanSiro', maratona non competitiva aperta a tutti.

Anche in questa edizione decine di volontari si metteranno a servizio della comunità e della cittadinanza per offrire e condividere momenti di gioia. 'Intrecci di pace' è il titolo e filo conduttore delle manifestazioni in programma che si concluderanno il 7 luglio con la celebrazione eucaristica dedicata a San Siro. Previsto anche il 'Triduo' in preparazione della ricorrenza religiosa.

Questi gli appuntamenti:

29 giugno ore 20.30 StraSanSiro

30 giugno e 1° luglio dalle ore 19.30 Sagra in piazza

4 luglio alle 21 Festival delle corali

5 luglio alle 21 Cinema in piazza

6 luglio ore 21.15 al campo 'Grammatica' partita di calcio per beneficenza

7 luglio Solennità di San Siro, ore 21 Celebrazione Eucaristica