Imperia: arresto di Salvatore Aldrovandi che si professa innocente, domani l'incontro con il suo avvocato

Si è dichiarato innocente Salvatore Aldobrandi, il 73enne pizzaiolo che si fa chiamare Samuele arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili e la soppressione di cadavere di Sargonia Dankha, 21enne irachena, naturalizzata svedese, sparita il 13 novembre 1995 a Linkoping.

L'uomo è ora in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Di origini calabresi, Aldobrandi si era trasferito a Sanremo nel 1996, dopo essere stato in carcere in Svezia, accusato di aver ucciso la giovane compagna dell'epoca. La famiglia della ragazza si è affidata a un legale milanese, che ha fatto ripartire il caso. L'uomo ha nominato un difensore di fiducia, l'avvocato Andrea Rovere: il legale che non conosce Aldobrandi lo incontrerà domani.

All'epoca dei fatti, in Svezia Aldobrandi gestiva un ristorante a Linköping. Nel corso delle indagini gli agenti svedesi trovarono anche sangue e capelli della donna nel bagagliaio di una Ford Escort rossa in uso all’uomo. Secondo la procura d'Imperia dice "le prove contro Aldobrandi sono schiaccianti.