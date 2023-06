Sanremo: giovane si sente male sull'autobus, il sindacato Usb rincara la dose sui problemi della Rt

Il sindacato USB nell'esprimere un augurio di una pronta guarigione alla ragazza che si è sentita male su un bus di Rt sembra per un colpo di calore, rimarca per l'ennesima volta la denuncia sullo stato precario dei mezzi.

"Siamo all'inizio dell'estate - scrive nella nota - e questo caso dovuto al caldo non fa che preoccupare maggiormente il personale. Dare la colpa a certi mezzi vecchi è solo l'ennesima scusa di chi non sta facendo nulla, anche quelli nuovi spesso hanno problemi analoghi, la verità è che nessuno vuole mettere mani in questa azienda, la direzione è assente e nulla facente sui problemi reali che il personale e l'utenza devono subire tutti i giorni. La politica latita ormai da anni, siamo sempre in attesa di sapere che futuro avremo. La scorsa settimana è stato bellissimo fare l'inaugurazione per il nuovo servizio navetta per i ciclisti a San Romolo, peccato poi che in piazza e sui bus il direttore e la nuova presidente non si vedono mai".

"Chi guida è il parafulmine di tutti i problemi del caso - termina l'Usb - chi comanda se ne sta in ufficio col climatizzatore. Togliete il torpore e venite a vedere come si lavora nelle nostre officine e sui nostri mezzi. È ora, già da un bel po' di finirla con questo lassismo, dovete dare ai lavoratori il modo giusto di lavorare e all'utenza di viaggiare in sicurezza".