Controlli della Polizia sulla 'movida' a Sanremo, Imperia e Ventimiglia: nessuna emergenza e qualche sanzione

Con l’inizio della stagione estiva, come ogni anno, sono stati predisposti mirati servizi finalizzati a garantire la sicurezza di cittadini e turisti che affollano la nostra provincia.

Come disposto dal Questore Peritore, già nel corso della settimana sono stati effettuati mirati controlli amministrativi interforze ai locali pubblici, in particolare a quelli presenti nelle zone della cosiddetta ‘Movida’, mirati ad un più sicuro e coscienzioso divertimento dei giovani.

Pattuglie composte da appartenenti alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale, hanno operato nell’intera provincia controllando 7 locali e una sessantina di avventori. I controlli sono stati estesi alle zone note per essere il maggior luogo di concentramento di locali pubblici, a Imperia Sanremo e anche Ventimiglia. In seguito agli accertamenti non sono state segnalate emergenze particolari, solo alcune irregolarità che verranno sanzionate in base alla normativa vigente.

L’attività di verifica amministrativa continuerà per tutta l’estate: saranno svolti controlli con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza dei locali, la capienza, la prevenzione incendi e somministrazione di alcolici. I servizi saranno finalizzati alla prevenzione: l’obiettivo è di assicurare la libertà di vivere appieno la stagione turistica garantendo la sicurezza pubblica, nelle zone più frequentate del ponente ligure.