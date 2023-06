Sanremo: cagnolona dà alla luce 6 cuccioli e vive sotto la stazione, oggi l'intervento del Consigliere Bellini

“Ho appreso, grazie alla vostra sempre tempestiva informazione, della situazione della cagnolina che ha partorito sei cuccioli all’interno del parcheggio della stazione ferroviaria. Mi sono prontamente informato e mi è stato detto che ha il microchip intestato però a persona diversa dal soggetto che l’ha con sé. Si tratta di un soggetto dedito al bere che, mi è stato riferito, quando si trova in stato di ebbrezza ha atteggiamenti violenti nei confronti di questa povera bestia”.

Sono le parole di Umberto Bellini, Consigliere comunale di Sanremo, che è intervenuto sulla vicenda. “Intanto desidero ringraziare chi al momento sta monitorando la situazione – prosegue - un agente di Polizia Municipale di cui purtroppo non conosco il nome, la brava dottoressa Lanzarotti del nostro Comune e convinta animalista ed un addetto dell’Asl 1. Tutto ciò al momento mi tranquillizza,però domattina mi farò accompagnare da un agente della nostra Polizia municipale (sembra che il soggetto sia violento e possegga un coltello) per farmi consegnare il libretto di proprietà del cane al fine di rintracciare il proprietario per adottare i provvedimenti del caso che altri non sarebbero la confisca del cane”.

“È comunque inaccettabile – termina Bellini - che il cane rimanga con questa persona e ritengo necessario un sequestro cautelativo. Del resto Enpa si è già resa disponibile ad ospitare mamma e cuccioli che troverebbero poi sicuramente chi li adotterebbe”.