Nuova rottura di una tubazione dell'acqua tra Bordighera e Ospedaletti: geyser sull'Aurelia (Foto)

Nuova rottura di una tubazione, questo pomeriggio sull’Aurelia tra Bordighera e Ospedaletti. Il guasto alla tubazione ha provocato un geyser che ha sparato acqua per diversi metri in altezza, semi allagando la carreggiata.

Del guasto sono stati subito allertati i tecnici e gli operai di Rivieracqua, oltre agli agenti della Polizia Municipale che stanno lavorando per regolare il traffico sull’arteria. Nelle prossime ore inizieranno i lavori per la sistemazione del guasto e, al momento, non è dato sapere se verranno interrotte alcune forniture d’acqua nella zona.