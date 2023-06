Ceriana: 60enne cade nella zona di 'San Giovanni dei Prati', mobilitazione di soccorsi

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina poco dopo le 10 in località 'Prati San Giovanni' a ridosso dei territori di Ceriana e Bajardo, per soccorrere un uomo di 60 anni che, cadendo, ha battuto la testa.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde, il Soccorso Alpino ed i Vigili del Fuoco di Sanremo.

L’uomo, che ha riportato una serie di ferite in diverse parti del corpo, è stato prima trattato sul posto e, quindi, a breve verrà portato in ospedale in codice giallo di media gravità ma con l'elicottero vista la zona particolarmente difficile da raggiungere