Sanremo. Laboratorio di costruttività per le famiglie del nido d’infanzia “Villa Peppina”

L’équipe educativa del Nido d’infanzia “Villa Peppina”, gestito dalla Cooperativa Sociale Jobel, ha organizzato lunedì scorso un laboratorio di costruttività rivolto alle famiglie dei bambini e delle bambine che frequentano il servizio.

Una vera e propria officina del fare artigianale, in cui sono stati condivisi attrezzi e tecniche e, utilizzando pallet di recupero, è stata realizzata una mud kitchen per il giardino del nido. È stata una mattinata di condivisione, allegria, divertimento e collaborazione, durante la quale i genitori si sono messi in gioco, sotto gli occhi attenti dei bambini.

L’equipe educativa ringrazia tutti i genitori che hanno partecipato all’iniziativa, per la cura e il tempo che hanno dedicato.