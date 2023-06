Confartigianato presenta la convenzione con Vodafone per gli associati

Anche per il 2023 le imprese della Confartigianato possono aderire alla convenzione con Vodafone. In particolare sono a disposizione due offerte:



“OneBusiness Comfort”, per l’ufficio e lo smartphone, che include una rete fissa e di una SIM al costo di 40,00 euro/mese (anziché 55,00 euro) e costo di attivazione gratuita.

Rete fissa. Internet illimitato alla massima velocità (navigazione fino a 2,5 Gbps), Modem e Internet Key inclusi, Power 4G, sempre serviti Plus, chiamate e SMS illimitati verso fissi e mobili nazionali e 500 minuti di chiamate internazionali.

Sim. Minuti e sms illimitati, Internet senza limiti alla massima velocità (Giga illimitati in 5G) e 1.000 minuti di chiamate internazionali.