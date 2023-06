Giornata mondiale dei Donatori di Sangue. Assessore Marco Scajola: “Con un semplice e prezioso gesto, possiamo salvare la vita di tante persone”

Questa mattina l’Assessore Regione Marco Scajola, invitato dal Presidente regionale Fidas Claudio Petrucci, si è recato presso la sede FIDAS Provinciale Imperia, per dimostrare la sua sensibilità verso un tema così importante e delicato.

“In occasione della Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine e riconoscimento a tutti coloro che, con il loro nobile gesto, donano il proprio sangue per salvare vite umane.

La Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue, celebrata il 14 giugno di ogni anno, è un'importante occasione per mettere in evidenza l'importanza di questa pratica e per ringraziare coloro che si impegnano attivamente nel donare sangue per le persone che ne hanno bisogno.

I donatori di sangue sono veri e propri eroi anonimi, che attraverso il loro gesto generoso forniscono speranza e vita a individui che lottano contro malattie, incidenti o complicazioni mediche. Il loro contributo è inestimabile e fa la differenza nella vita di molte persone.

Desidero invitare i cittadini a partecipare alle iniziative locali organizzate in occasione della Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue. Insieme possiamo fare una differenza significativa e contribuire a salvare vite umane.

Infine, i miei ringraziamenti alle Associazioni dei donatori di sangue per l’impegno e il quotidiano lavoro che svolgono al servizio della collettività”.