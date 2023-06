Santo Stefano al Mare: presentato il calendario delle manifestazioni estive, Garibaldi "Eventi per tutta la famiglia”

E' stato presentato questa mattina il calendario delle manifestazioni estive del Comune di Santo Stefano al Mare. Un’estate ricca di eventi, in grado di intrattenere tutta la famiglia, dai più piccoli, agli adulti, senza dimenticare le tradizioni del paese.

“Santo Stefano al Mare, un borgo tante vacanze. Abbiamo impostato il calendario delle manifestazioni estive - afferma l’assessore Maria Teresa Garibaldi - pensando a tutta la famiglia, dai bambini agli adulti, promuovendo le peculiarità del nostro paese. Dalla musica, ad eventi culturali, senza dimenticare la tradizione, come la Festa Patronale, legata al 3 agosto data del ritrovamento delle spoglie del Santo a Gerusalemme. In realtà nel 1815 il borgo di Santo Stefano fu sede di mandamento con giurisdizione su dieci Comuni e sede di Pretura ed aveva sviluppato floridi commerci. Questo richiamava nei giorni feriali un grande afflusso di persone quindi, per poter onorare il degnamente Santo Patrono, una Bolla Papale ne stabilì di spostare i festeggiamenti alla domenica concomitante o successiva al 3 di agosto. Il lunedì sarà dedicato ai bambini, con tante attività per intrattenerli. A completare l’offerta serate dedicate allo sport e alla scoperta dei nostri fondali unici con lo snorkelling. Un’offerta variegata per regalare a cittadini e turisti momenti di svago e relax".

"Per garantire un’esperienza turistica migliore - termina - ai vacanzieri sarà riattivato l’info point. Grazie alla convenzione con Istituzioni di Scuola Superiore della provincia, gli studenti potranno maturare un’esperienza valida per l’alternanza scuola - lavoro e al contempo i turisti potranno venire a conoscenza delle tante opportunità che offre il nostro territorio. Un’iniziativa che da una parte coinvolge i ragazzi e dall’altra consente di migliorare l’offerta turistica di Santo Stefano al Mare. Un sentito ringraziamento a Regione Liguria che ha cofinanziato alcuni eventi in programma dimostrando ancora una volta la sua vicinanza al nostro territorio".