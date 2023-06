Sanremo: domenica scorsa si è conclusa a Palazzo Roverizio la rassegna 'Note di Palazzo' (Foto9

Domenica scorsa a Palazzo Roverizio si è conclusa la rassegna ‘Note di Palazzo’, dello studio Sanremo Musica 2000 con uno serata dove pianisti solisti e coro hanno creato una splendida atmosfera che ha coinvolto il folto pubblico catturandone l’attenzione e motivando lunghi applausi.

I bambini e i ragazzi del coro ‘Coccole d’Armonia’ hanno incantato e soprattutto fatto divertire il numeroso pubblico presente con musiche, canzoni pensieri e poesie che sono e rimarranno impresse nella memoria di ciascuno di noi, riscuotendo un grande successo di pubblico. D’altronde è noto che le cose dette dai più piccoli hanno un peso maggiore, ed è quindi più facile che il messaggio arrivi se a comunicarlo sono i più giovani.

Il coro, in particolare, fornisce l’opportunità non solo di aprire la mente, ma di collaborare in un gruppo, di interagire, di socializzare, di diventare parte di un prodotto finale, dove tutti hanno un ruolo fondamentale ed importante. Ad impreziosire la serata hanno contribuito i pianisti dei corsi medi e preparatori che hanno proposto brani che spaziavano dal classico, al moderno passando attraverso il ragtime con grande professionalità nonostante alcuni di loro fossero alla prima esibizione in pubblico.