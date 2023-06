Sanremo: grazie al Pnrr la scuola di frazione San Pietro avrà nuovi locali, stanziati 342mila euro

340mila euro per la nuova mensa della scuola di frazione San Pietro a Sanremo. E’ la cifra che il comune della città dei fiori investirà, grazie ai fondi del Pnrr, per garantire locali più consoni per gli alunni che frequentano l’istituto scolastico della zona.

Il 27 settembre scorso è arrivato l’ok a palazzo Bellevue, con la proroga per i tempi di aggiudicazione al 31 agosto prossimo. Dei 342mila euro necessari, 252mila sono arrivati dal Pnrr mentre, i restanti 89mila saranno stanziati dal Comune.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Guido Gambin mentre la gara verrà espletata per via telematica.