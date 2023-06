Lavoro: bando di selezione di Rivieracqua per la ricerca di 9 figure lavorative

Rivieracqua ha indetto un Bando di selezione per la ricerca di 9 persone da inserire nell’organico. Si tratta di: un esperto amministrativo servizio acquisti e appalti; due operai manutenzioni reti idrica e fognaria; un assistente tecnico impianti e reti; due operai specialisti impianti; due operaio specialista elettricista; un tecnico distribuzione assistente lavori.



Il Bando e fac-simile della domanda sono consultabili sul sito aziendale (www.rivieracqua.it), alla sezione ‘Lavora con noi – Selezioni’. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 30 Giugno 2023.