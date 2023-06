Sanremo: domani pomeriggio con Emanuele Pettener termina la stagione primaverile dei 'Martedì Letterari'

La stagione primaverile dei ‘Martedì Letterari’ al Casinò di Sanremo si conclude con un appuntamento dedicato alla letteratura americana in Italia. Domani alle 17, al Teatro dell’Opera, il prof. Emanuele Pettener, docente di Letteratura italiana alla Florida Atlantic University (Boca Raton, Florida), componente della Giuria del Premio Semeria si soffermerà su ‘Bordighera Press’, sulla letteratura italoamericana e sul suo romanzo ‘Floridiana’.

Iniziando dal primo romanzo italoamericano ("Lorenzo and Oonolaska", 1835) racconterà della vibrante scrittura d'immigrazione fra 1800 e 1900, per poi soffermarsi sui nomi piu' interessanti, dal poeta Joseph Tusiani a Pietro Di Donato, passando per John Fante ed Helen Barolini, concludendo con le popolarissime Lisa Scottoline e Adriana Trigiani. Interverranno da remoto Anthony Tamburri, Fred Gardaphe e Paolo Giordano (nato a Bordighera), tutti e tre gli editori di Bordighera Press. Dialogano con l’autore lo scrittore Marino Magliani e Marzia Taruffi.

"Floridiana" di Emanuele Pettener, pubblicato da Arkadia nella collana “Senza Rotta”, curata da Marino Magliani, Luigi Preziosi, Paolo Ciampi. è una commedia sul desiderio, sull'essenza magica e ridicola della nostra esistenza. Il Libro Boca Raton, Florida, marzo 2016. In una lucente mattina tropicale Thomas, dentista in pensione, lascia la moglie ApriI. Ne è innamorato appassionatamente, ma avverte con amarezza che il suo sentimento non è corrisposto.

Rifugiatosi in un motel, ci racconta la storia della sua vita, trascorsa in perpetua ed elettrica tensione fra due passioni: l'amore intenso per la famiglia e quello altrettanto feroce - e continuamente frustrato - per la scrittura. Convinto che la moglie lo tradisca con il suo vecchio rivale Juan, ex compagno di studi in un corso di Creative Writing e ora ginecologo di Aprii, Tom si unisce a tre amici e a un gruppo di ragazzi americani per una vacanza-studio a Venezia. Qui, in compagnia di una giovane argentina, stregato dalla sensualità della città e della sua nuova amica, esplora sensazioni mai provate e vive inattese avventure, fino al risolversi del mistero del tradimento di ApriI.

Emanuele Pettener è nato a Mestre. Insegna Lingua e Letteratura italiana ed è “writer in residence” alla Florida Atlantic University (Boca Raton, Florida) dove nel 2004 ha conseguito un Ph.D in Comparative Studies. Ha scritto articoli e racconti apparsi su riviste statunitensi e italiane. Ha scritto i romanzi “Mi hai lasciato e sono bellissimo” (Corbo, 2009); “Proust per bagnanti” (Meligrano, 2013); “Arancio” (Meligrano, 2014). Ha pubblicato il saggio “Nel nome del padre del figlio e dell’umorismo. I romanzi di John Fante” (Cesati, 2000). In inglese ha pubblicato la raccolta di racconti brevi, tradotti da Thomas de Angelis, “A season in Florida” (Bordighera Press, 2014). Ha curato il cinquantesimo numero della rivista “Nuova Prosa” (2009).

La stagione estiva dei Martedì Letterari riprenderà il 30 giugno con una serie di incontri serali.