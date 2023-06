“Quattro regole d'oro”, a Dolceacqua conferenza-incontro sulle truffe agli anziani (Foto)

La sala consiliare del Municipio a Dolceacqua oggi alle 18 ospiterà una conferenza-incontro con la popolazione sulle “Quattro regole d'oro” per prevenire le truffe ai danni degli anziani.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare per capire come contrastare un fenomeno criminale dilagante: le truffe. Vi sono diversi tipi di raggiri, tra i casi più diffusi vi sono coloro che si spacciano per dipendenti delle aziende che forniscono elettricità, gas e acqua, impiegati comunali o di banche presentandosi a casa delle persone alle quali chiedono, direttamente o indirettamene, di mostrare documentazione di qualsiasi tipo, soldi o oggetti di valore. In questi casi, per esempio, bisogna contattare il 112.

L'evento, organizzato dal comune del Borgo dei Doria, sarà a cura del personale dell'Arma dei carabinieri.