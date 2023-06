Equitazione: da Sanremo la sfida di Natale Chaiudani: "Voglio ancora un'Olimpiade"

"Voglio partecipare ancora a una Olimpiade". Natale Chiaudani, cavaliere di lungo corso e vincitore di decine, anzi centinaia di gare (già tre nella stagione appena iniziata), a Sanremo in questi giorni nel Concorso internazionale di equitazione, ha l'entusiasmo di un ragazzino. Anche se ha 62 anni. "Per partecipare alle Olimpiadi nel salto ostacoli - spiega - non ci sono limiti di età. Pertanto sto lavorando per trovare il cavallo giusto che possa permettermi di essere inserito nella squadra azzurra che parteciperà ale prossime Olimpiadi di Parigi".

Il concorso olimpico di salto ostacoli avverrà nel parco della reggia di Versailles. Occorre però, prima, conquistarsi la qualificazione. Nella categoria individuale saranno ammessi i migliori 75 al mondo. In quella a squadre 20 team con tre cavalieri ciascuno.

A Sanremo Chiaudani ha accompagnato la sua allieva Lorenza Poirino, ventenne di Lavagna. Ma ha anche vinto il ‘6 barriere’, gara che prevedeva pure un ostacolo di 160 centimetri (15 in più di quella del Gran Prenio!) con la Poirino seconda. Chiaudani ha poi portato un secondo cavallo al terzo posto. A Sanremo viene spesso. "Qui - afferma - c'è un concorso molto bello, caratterizzato dal campo e dall'organizzazione. Per questo sono stato molte volte nella vostra città".

Chiaudani è nato a Tortona il 13 settembre 1960. Allievo di Piero D'Inzeo, ha partecipato alle Olimpiadi del 1996 sia nell'individuale che a squadre. Nel 2008 con Seldana ha vinto sei concorsi con la qualifica di ‘internazionale’. Nel 2012 è stato mossiere (chi dà il via) al Palio di Siena. Numerosissimi i successi da lui colti in tutto il mondo.