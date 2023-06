Assormeggi Italia al tavolo tecnico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nella giornata di venerdì 9 giugno si è aperto il tavolo tecnico a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, Dott. Carlo Deodato. Presente anche Assormeggi Italia, Associazione Nazionale che rappresenta le piccole imprese della nautica da diporto

È stata rappresentata, esclusivamente come primo incontro, l’esigenza di completare al più presto la mappatura delle concessioni esistenti, a partire dai dati del MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Negli interventi, in particolare per i temi dei posti barca, è stato evidenziato come la portualità turistica – che è stata erroneamente inclusa nel Dl Concorrenza 2021 (Legge 5 agosto 2022, n. 118) e accomunata alle spiagge, mentre è espressamente esclusa dalla Direttiva Bolkestein, insiste per sua natura su risorse che non possono essere definite scarse.

“In particolare il Dott. Roberto Neglia di Confindustria Nautica, ha ben evidenziato come la scarsità delle risorse naturali è il presupposto per l’applicazione della Direttiva Bolkestein”, dice Angelo Siclari Presidente di Assormeggi Italia -. Porti, approdi turistici, campi boe e piccole imprese che gestiscono pontili, sono e possono essere realizzati insistendo su qualsiasi tipologia di costa, potendo inoltre insistere anche su strutture artificiali, porti mercantili e aree industriali".

“La riunione è andata bene, c’è stata una condivisione del metodo di lavoro assunto dal Coordinamento Istituzionale. Abbiamo percepito un clima di positività che ci fa ben sperare”, continua Siclari. Assormeggi Italia ha fatto proprio il testo comune di altre 10 Associazioni presenti al tavolo, facendolo acquisire agli atti del tavolo tecnico

“Per ultimo, nel mio intervento - conclude Siclari - ho evidenziato alla Commissione, che molti Comuni ed Autorità di Sistema Portuale, stanno inviando lettere ai concessionari richiedendo documentazione per preparare evidenze pubbliche, ciò in netto contrasto la normativa vigente. Ho fatto formale richiesta per intervenire su questi Enti con un documento ufficiale che fermi queste iniziative”.