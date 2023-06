Infiorata del Corpus Domini di Imperia, una lunga distesa di petali in via Carducci

Una splendida giornata di sole ha accompagnato l'Infiorata del Corpus Domini, realizzata come ogni anno dalla Compagnia di via Carducci, che ha steso la composizione floreale lungo i 120 metri della via di Porto Maurizio, che collega via Cascione con il Parasio. La composizione, larga 4 metri occupa una superficie di 500 metri quadrati con oltre 10 milioni di petali utilizzati. I lavori di allestimento sono iniziati ieri mattina, e sono andati avanti per tutto il giorno. Questa mattina all'alba gli ultimi ritocchi in vista del passaggio della processione del Corpus Domini. Sempre colorati e fastosi i quadri saranno visibili poi fino a questa sera.