Tuffi pericolosi ai laghetti di Rocchetta Nervina dove un 23enne francese è rimasto ferito. Sono dovuti intervenire i mezzi del soccorso alpino, vigili del fuoco e croce azzurra val Nervia. Lo straniero ha riportato la lussazione della spalla ed il personale sanitario l'ha trattato in loco. Il ragazzo ha poi rifiutato il trasporto in Ospedale preferendo rientrare in Francia.