Sanremo, bus navetta per San Romolo, Confesercenti. "Mancata la promozione!"

L’outdoor è ormai una risorsa economica importante per il settore turistico con benefici per le strutture ricettive e la ristorazione. Nel 2022 in Italia sono stati 6,3 milioni turisti attivi che hanno scelto la bicicletta come compagna di viaggio.

“Determinante per sviluppare maggiormente il settore sul territorio - spiega Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confcommercio - è la capacità di fare squadra, aumentare la dotazione di servizi ad hoc e l’accessibilità per creare una integrazione tra il centro urbano e l’entroterra. Assohotel Confesercenti da anni opera per conto delle imprese nella richiesta di incentivare, oltre ai servizi, anche la promozione dei tracciati, della nostra ciclopedonale sul mare e i collegamenti. A Sanremo in particolare ha richiesto al Tavolo del Turismo fondi dedicati del bilancio della tassa di soggiorno, ha sostenuto con le altre associazioni partecipanti il grande lavoro di Sanremo Outdoor".

"Dispiace che tutto questo non è stato possibile definirlo anche con l’azienda pubblica Riviera Trasporti e con la Provincia d’Imperia (ente responsabile del trasporto pubblico) e questa lodevole iniziativa del bus navetta con San Romolo, è stata annunciata oggi senza coinvolgere il Tavolo del Turismo, informare il mondo delle imprese e senza un piano di comunicazione per i turisti. Un servizio così importante per il turismo cittadino, se proposto è richiesto, può essere finanziato con i fondi provenienti da una tassa pagata dai turisti e gestita dal Comune. Sembra quasi che il gioco di squadra da tutti auspicato, in questa occasione abbia privilegiato l’evento politico".