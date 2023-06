Speciale Weekend: l'agente Catarella del commissario Montalbano al Mercatoretrò, Infiorate e sport all’aria aperta

Per chi ha voglia di curiosare, informarsi e divertirsi, torna questo fine settimana a Imperia il Mercatoretrò. In Calata Anselmi si terrà la manifestazione sul vintage dedicata a persone di tutte le età: i più ‘grandi’ ritroveranno le auto, le moto, gli oggetti, gli abiti che hanno fatto parte della loro gioventù o che hanno magari sognato di possedere; i più giovani potranno scoprire un mondo diverso e affascinante. Stand di antiquariato, oggettistica, abiti, vinile, auto, moto, ricambi, accessori e molto altro saranno presenti in banchina oggi, sabato 10 (dalle 9.00 alle 24.00) e domani, domenica 11 giugno (dalle 9.00 alle 18.00). L’ingresso è gratuito. Ospite speciale di questa edizione sarà l’attore Angelo Russo, l’amato agente Catarella della serie televisiva ‘Il commissario Montalbano’. L’attore incontrerà il suo pubblico in banchina nei giorni della manifestazione. All’interno di una sala del museo Navale sarà inoltre possibile visitare la mostra dedicata al cinema del passato, con locandine di film dal 1940 al 1980, una mostra di vecchi proiettori e apparecchi radiofonici che hanno fatto la storia del cinema.

Non mancherà, come ormai da tradizione per l’evento, il simulatore Lamborghini Huracan realizzato su un’auto da competizione reale e utilizzato dai piloti come simulatore di allenamento. Sarà presente in Calata Anselmi anche un simulatore di moto, sempre su veicolo da pista reale Honda. Sarà inoltre possibile effettuare test drive sulle nuove Mercedes, le moto BMW e la nuova Mini e scoprire tutte le ultime novità. Per i più piccini sarà presente in banchina una pista di oltre 30 metri con cavalli in legno a pedali, all’interno dell’area ‘giochi d’altri tempi’.



Ma questo weekend a farla da padrone sono anche le Infiorate del Corpus Domini. Le più conosciute si potranno ammirare a Imperia, Diano Marina città e nella frazione di Diano Calderina e a Diano Castello.

Imperia ospiterà l’Infiorata di via Carducci, un’iniziativa molto attesa in città, con una distesa di migliaia di petali di fiori, sia freschi che secchi. Per tutte le giornate di sabato e domenica (e per tutta la notte tra sabato e domenica) decine di volontari prepareranno i cosiddetti ‘quadri’, il tappeto multicolore di fiori e petali sul quale, come tradizione, non può passare nessuno se non dopo il transito della processione. Quadri che saranno visibili poi fino a domenica sera.



L'infiorata del Corpus Domini di Diano Marina rallegra e colora le strade della cittadina per celebrare una tradizione antica. Durante la notte della vigilia del Corpus Domini vengono realizzate bellissime composizioni floreali che ricoprono la pavimentazione di alcune strade e piazze cittadine, i fiori si trasformano in grandi opere d’arte. Questo manto coloratissimo si estende per circa duemila metri quadrati lungo le vie del centro, impiegando più di un milione di petali colorati. I lavori, iniziati nel tardo pomeriggio di oggi, si concluderanno alle prime luci dell’alba di domenica. Il programma prevede alle 10.30 la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate e, a seguire, la solenne processione con l’accompagnamento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Nel pomeriggio, dalle ore 18,00, Infiorata anche nella frazione di Diano Calderina a cura del Gruppo ‘Amici di Calderina e Muratori’.



Quella di Diano Castello è una tradizione recuperata negli ultimi anni, e ormai consolidata, grazie all'impegno di un gruppo di volontari per rivitalizzare il bellissimo borgo, ora riconosciuto come fra ‘I più belli d’Italia’, e diffondere la conoscenza del paese. La manifestazione si svilupperà nelle vie del centro storico con un tappeto fiorito ininterrotto completamente decorato da una miriade di veri e coloratissimi petali di rose, bouganvilles e altri materiali colorati. Gli allestimenti floreali avranno inizio alle 15.00 e, grazie alla grande partecipazione di tantissimi volontari, proseguirà per tutto il pomeriggio. Alle 20.00 sarà celebrata la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale a cui seguirà la Processione su tutto il percorso.



MANIFESTAZIONI SPORTIVE



Uno sceicco del Qatar, Khalifa Al Thani, è fra i protagonisti fino a domenica del Concorso internazionale di equitazione di Sanremo. All’evento sportivo sono impegnati centocinquanta concorrenti e duecentocinquanta cavalli provenienti da Belgio, Brasile, Egitto, Francia, Georgia Germania, Qatar, Principato di Monaco, Arabia Saudita, Svizzera, Slovenia, Croazia oltre che dall'Italia. L'ingresso al Solaro è libero a differenza di concorsi analoghi che si svolgono in tutto il mondo. La gara più importante della tre giorni è in programma domenica pomeriggio. Trentaquattro in tutto le gare, comprese alcune valide per i Nazionale. Ogni giorno si inizia alle 8 e si prosegue fino al tardo pomeriggio.

Altro evento per gli amanti dello sport all’aria aperta è il ‘Faudetto’, gara integrata nella classicissima Corsa al Monte Faudo. Si tratta di una corsa di 8,5 km con 700 metri di dislivello con partenza da Santa Brigida e arrivo fino alla vetta del Monte Faudo a 1.146 mt. Le iscrizioni si possono effettuare sul posto dalle ore 8.00. A chi raggiungerà la cima una bellissima medaglia ricordo. Il costo è di euro 20 e comprende: pettorale, cronometraggio, gadget, Assicurazione, e pasta party a Dolcedo; trasporto indumenti di cambio al Faudo. È possibile anche la camminata da Santa Brigida al Faudo con partenza alle 9.00. Sia il Faudetto che la camminata sono non competitive.



CONCERTI

I matuziani Filodiretto saranno ospiti del Club Tenco (magazzini della ex Stazione Ferroviaria) domani dalle 18.30 per presentare in anteprima il loro nuovo lavoro discografico. La band è reduce da numerose e recenti esperienze sul palco: dall’apertura a Gianluca Grignani ad Asti alla qualificazione al primo posto alle finali di Sanremo Rock & Trend, dalle due esibizioni sul palco del Teatro Ariston all'apertura ai torinesi LaStanzadiGreta fino alla partecipazione e realizzazione del festival Maurosky Live on the Beach. Il concerto dei Filodiretto sarà arricchito dalla presenza della cantautrice ligure Chiara Ragnini. Chiara presenterà un assaggio di alcuni inediti oltre che i singoli pubblicati sino ad ora. L’ingresso è gratuito e sarà possibile fruire di un buffet offerto ai partecipanti.

La chiesa di Sant’Agostino a Ventimiglia ospiterà questa sera alle 21.15 il Concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia diretto dal M° Romano Pini con brani religiosi e di estratti di opere a carattere sacro. L’evento è a favore delle popolazioni alluvionate delle regioni dell’ Emilia e della Romagna.

Sempre questa sera a Vallecrosia, alla Comunità Gilardi, è in programma un Concerto Tributo Lucio Battisti dei Nuovi Solidi con l'Orchestra Note Libere. Anche questo è un evento benefico a cura del Lions club Bordighera Otto Luoghi a favore delle attività della comunità Gilardi.



A più di cento anni dalla nascita del grande violinista Sándor Végh, avrà luogo a Cervo la decima edizione del festival Cervo Chamber Music ‘Omaggio a Sandór Vegh’. La rassegna è iniziata nei giorni scorsi e si concluderà oggi e domani all’Oratorio di Santa Caterina.

Ed ecco altri tre interessanti eventi:

Dopo il successo dell’anno scorso, ritorna anche quest’anno per la seconda edizione ‘FAI un giro in vigna’, l’iniziativa regionale organizzata dai Gruppi FAI Giovani della Liguria che accompagna i visitatori alla riscoperta del nostro territorio e delle tradizioni della Liguria, attraverso alcune eccellenze vitivinicole della Regione. L’evento si terrà domani a Taggia in collaborazione con l'Associazione dei Produttori del Moscatello di Taggia. I visitatori saranno accompagnati in un vigneto gestito dall'Associazione, non lontano dalla chiesa della Madonna del Canneto, in cui si parlerà di Moscatello con successiva degustazione (prenotazioni a questo link)



Domani a Sanremo è in programma la seconda passeggiata alla scoperta dei luoghi descritti da Italo Calvino nei suoi libri. Pur senza dargli i natali, Sanremo è centrale nella biografia di Calvino perché vi trascorse gli anni fondamentali della sua formazione. ‘San Remo continua a saltar fuori nei miei libri, nei più vari scorci e prospettive’ dichiarò lo scrittore in una celebre intervista.

Proprio su questi scorci si articola l'itinerario calviniano a Sanremo che l’iniziativa vuole rivelare a cittadini e turisti. Con questa mappa il viaggiatore curioso potrà seguire le tracce dell'opera di Italo Calvino, cercare il sentiero dei nidi di ragno e l'albero del barone rampante, ritrovare tra le strade di Sanremo, le impalpabili città invisibili. Il ritrovo è fissato alle 15.30 al parco di Villa Ormond davanti all’ingresso principale (sopra la fontana)



Ci spostiamo a Bajardo dove domani la Biblioteca Comunale Il Tiglio organizza una giornata dedicata alla Poesia. Con la manifestazione ‘Profumo di carta’, che si svolge la seconda domenica del mese, il piccolo borgo e i suoi boschi faranno da sfondo alle esperienze proposte e al mercatino dei libri nuovi ed usati, dei prodotti artigianali e locali e delle case editrici indipendenti. La giornata inizierà alle 9.15 con una camminata narrativa ‘Dagli Appennini alle Alpi’ per terminare alle 19.30 con una passeggiata poetica dal titolo ‘Poesie nel Borgo... a Bajardo’.

Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo