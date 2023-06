'Fuori Scuola': conclusa la tre giorni di eventi. Gli studenti consegnano due pannelli in ceramica ai Sindaci di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare

A conclusione della tre giorni di eventi di 'Fuori scuola', gli studenti della Scuola Secondaria di I° grado di Riva Ligure hanno consegnato al Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra e al Sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini, due pannelli in ceramica con gli stemmi dei Comuni realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto dedicato al PON 'Torri di avvistamento del Ponente'.

"La consegna è avvenuta questo pomeriggio - si spiega nel comunicato - durante l’incontro culturale che si è svolto presso la Sala Consiliare del Comune di Riva Ligure, alla presenza della Dirigente Scolastica dell’I.C. Riva Ligure San Lorenzo al Mare, Dott.ssa Paola Baroni, della consigliera comunale con delega all’Istruzione e docente Silvia Boeri, le insegnati Monica Cortiula, Sabrina Panico, Alessandra Ferrari e gli alunni coinvolti nell’iniziativa.

L’appuntamento culturale, grazie alla presenza del Dott. Alessandro Castagnino, ha permesso di ripercorrere le tappe del progetto che nell’anno scolastico 2019/2020 ha visto l’Istituto Comprensivo 'Riva Ligure San Lorenzo al Mare' destinatario, come capofila, di una rete di Istituti del Ponente Ligure in rete con altre scuole liguri e sarde, di un finanziamento PON per lo studio delle torri antibarbaresche che caratterizzano il nostro territorio.

Un lavoro che ha appassionato tanti studenti che in questi giorni hanno potuto mettere in mostra con orgoglio quanto realizzato negli anni scorsi. L’iniziativa 'Fuori scuola', alla sua prima edizione, promossa dall’IC Riva Ligure San Lorenzo al Mare in collaborazione con il Comune di Riva Ligure si è infatti articolata in diversi momenti: dalla 'Mostra mai vista – le cose belle della scuola nascoste dalla pandemia' allestita dai ragazzi della scuola secondaria di I° grado di Riva Ligure all’interno dell’atrio comunale e nei locali del centro anziani con la collaborazione di Angelo Cirimele, al saggio musicale della scuola con gli alunni della Scuola Primaria 'S. Pertini', il 'Corolabo’ e 'Orchestrando' della Scuola Secondaria 'G. Marconi' andato in scena giovedì sera all’interno del caratteristico sagrato della Chiesa di San Maurizio.

Tanti eventi che hanno permesso agli studenti di raccontarsi e salutare l’anno scolastico appena concluso in un clima di festa e soddisfazione con la promessa di pensare ad una prossima edizione di Fuori Scuola".