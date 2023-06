Sanremo: Coldirodi festeggerà Sant'Anna con il rinato campetto Dorando Pietri

L'amministrazione e in prima persona il sindaco Alberto Biancheri puntavano molto sulla riapertura dello spazio sportivo. Da tempo il campetto era chiuso per motivi di sicurezza, a causa di gravi criticità strutturali e di stabilità. I lavori eseguiti dalla ditta 'Giò Costruzioni' hanno interessato non solo la pavimentazione. Il grosso dell'intervento è stato sulle fondamenta che reggono il campo e sul perimetro, arrivando alla corretta regimentazione delle acque che aveva causato il problema e quindi la chiusura.