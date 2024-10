Sanremo: manifesti di via Padre Semeria 'mangiati' dal tempo e coperti dall'edera, mail di protesta a sindaco e Urp (Foto)

Cartelloni ormai vetusti e corrosi dal sole e dal tempo. Dovevano dare il benvenuto ai turisti che, usciti dal casello autostradale di via Padre Semeria, si immettevano in città. Purtroppo, però, la scarsa manutenzione, il tempo e anche una pianta di edera particolarmente invasiva, li hanno deturpati e nascosti.

Una cittadina sanremese ha così scritto al Sindaco Alessandro Mager e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del comune, per chiedere cosa intenda fare palazzo Bellevue. La residente, in tono ironico ha scritto agli uffici comunali che “I cartelli rispettano la situazione della città ma… meglio non anticipare il degrado in cui versa”.

Forse, anzi sicuramente, la cittadina ha un po’ esagerato, visto che i luoghi storici di Sanremo non sono in condizioni così disastrate. Però effettivamente installare cartelli del genere, per pubblicizzare le bellezze della città, e non mantenerli non è certo una buona pratica.

Sarebbe opportuno, come in tanti altri settori che, una volta eseguito un intervento, questo venga dato in manutenzione e, soprattutto che la responsabilità di uffici competenti ed eventuali operai prosegua nel tempo. Ci auguriamo che, a breve, questa situazione di degrado venga sistemata.