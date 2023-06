Con la prima immersione salpa Bordighera Blu Park, obiettivo? L'Area di Tutela Marina di Sant'Ampelio

Con la prima immersione dal porto, il progetto Bordighera Blu Park salpa con l'obiettivo di istituire l'Area di Tutela Marina davanti Sant'Ampelio. Quella di oggi è stata la prima attività legata a questo cammino che durerà per tre anni.

Videoservizio

Un progetto che vede fianco a fianco Comune di Bordighera, European Research Institute, Fondazione Compagnia San Paolo, oltre al coinvolgimento di alcuni diving center: Pianeta Blu, Centro Sub Sanremo e Centro Sub Riviera dei Fiori. Al centro dell'attività odierna c'è l'area dei 'Tuvi'. Stiamo parlando dell'ecosistema sottomarino che si trova a circa un chilometro da Capo Sant'Ampelio. Lì a circa 30 metri di profondità si trova uno degli angoli sommersi più suggestivi di tutta la Liguria eppure sconosciuto ai più.

La mission

Bordighera Blu Park come mission ha proprio quella di documentare per far conoscere, a partire proprio dalle immersioni come quella di oggi. Foto e video che offriranno un quadro chiaro di quale sia la situazione di questo punto ma anche, in futuro con altre uscite, di altre due zone di interesse. Il materiale raccolto sarà poi al centro di conferenze e incontri rivolte a cittadini e turisti, oltre all'attività con le scuole. Conoscenza delle ricchezza del territorio, anche quelle sott'acqua, vuol dire anche valorizzazione, tutela e quindi garantire un futuro.

L'area di Tutela Marina

Futuro che nell'ottica dell'amministrazione comunale del sindaco Vittorio Ingenito deve necessariamente passare dal porto e dal mare. L'istituzione di un'area di tutela marina, sebbene debba seguire un iter preciso, in fase di partenza a stretto giro, sarà il traguardo finale di Bordighera Blu Park. Questo vorrà dire avere uno spazio in mare davanti a Sant'Ampelio cintato da boe presenti tutto l'anno, per metterlo a disposizione per le immersioni tutelandolo da altre attività dell'uomo che potrebbero nuocere all'ecosistema.

L'ambiente

Il fattore ambientale accompagna l'attività odierna e anche le prossime immersioni. I Deplasticati di Sanremo oggi sono usciti in mare per prendere visione di quale sia il livello di inquinamento, ad esempio con rifiuti rimasti incastrati nell'area dei Tuvi e nelle zone circostanti. Da lì si procederà ad una pulizia.

Non solo incontri, anche immersioni per tutti

Bordighera Blu Park sarà anche immersioni aperte a tutti, con il gruppo organizzatore del progetto. Insomma un mare da conoscere, toccare e soprattutto da tutelare.