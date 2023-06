Amadeus al suo ultimo Festival? Fiorello: “Ci siamo fatti una risata”. Il conduttore: “Però è così”

Da via Asiago a Roma è andata in onda questa mattina l’ultima puntata di ‘Viva Rai 2’, il format ideato da Fiorello che ha fatto da sveglia a tutta Italia nei mesi scorsi. E, come promesso, al suo fianco c’era anche Amadeus, amico da una vita a compagno di tante avventure televisive.

Dopo le voci e le polemiche dei giorni scorsi ci si attendeva qualche novità in ottica Festival e, invece, è arrivata solo qualche parola. Fiorello ha incalzato l’amico Amadeus definendolo “l’amministratore delegato di Sanremo” e poi, in merito all’intervista nella quale ‘Ama’ ha annunciato che quello del 2024 sarà il suo ultimo Festival ha commentato: “Ci siamo fatti una risata”. Stringata, ma diretta, la risposta di Amadeus: “Però è vero”.

Che sia o no l’ultimo Sanremo dell’era Amadeus, intanto si fa largo l’ipotesi dell’ospitata di ‘Fiore’ all’ultima puntata dell’edizione 2024. Un ritorno in città dopo l’edizione numero 73 vissuta a distanza, da Roma, per l’edizione notturna del suo format.