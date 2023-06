Imperia: campagne informative, i carabinieri incontrano gli anziani del centro ‘Carpe diem’

Come ricordato anche dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, Colonnello Marco Morganti in occasione della celebrazione del 209° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, anche con l’approssimarsi della stagione estiva continua in provincia la campagna informativa e di sensibilizzazione dei Carabinieri contro le truffe e i furti ai danni degli anziani.

In questi giorni, infatti, i Carabinieri della Stazione di Imperia si sono recati presso il Centro Ricreativo Comunale per anziani ‘Carpe Diem’, gestito dal Settore Politiche Sociali del Comune di Imperia, per illustrare agli ospiti della struttura le sempre più sofisticate strategie messe a punto dai malintenzionati per raggirare le persone di una certa età, ma non solo. Numerosa la partecipazione degli iscritti al centro che hanno interagito con i Carabinieri chiedendo chiarimenti, anche alla luce delle vissute esperienze personali.

Nei giorni scorsi, inoltre, si è tenuto un altro incontro presso la Sala delle Opere Parrocchiali della Chiesa di Artallo, gentilmente messa a disposizione dal Parroco, Don Gianluigi Peirano, ed a cui hanno partecipato oltre cinquanta persone. I Carabinieri di Ventimiglia, invece, hanno riunito le comunità di Camporosso e Pigna, rispettivamente al ‘Palabigauda’ di Camporosso ed alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Pigna, mentre lunedì prossimo sarà la volta di Dolceacqua, a partire dalle 18, presso la locale Sala Consiliare.

Come sempre, al temine degli interventi i Carabinieri ricordano a tutti i presenti di non lasciarsi ingannare da chi chiede loro denaro, spesso fingendosi proprio Carabiniere o comunque appartenente alle Forze dell’Ordine, ma che la cosa migliore da fare è sempre quella di chiamare il 112, l’unico numero che mette sicuramente in contatto con le Forze dell’Ordine, sempre attivo e a disposizione per soddisfare qualsiasi richiesta o chiarire qualsiasi dubbio.