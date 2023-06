Estate in viaggio per il Coro Mongioje di Imperia: "Costretti anche a rifiutare degli inviti"

Sabato 10 giugno il Coro Mongioje di Imperia parteciperà alla rassegna corale “San Maurizio in... cantando” organizzato dal Coro ANA Gruppo di San Maurizio Canavese. Si tratta della prima trasferta del 2023 per la formazione corale imperiese in un’estate che si annuncia ricca di appuntamenti: sabato 17 saranno a Gilette, sulle alture alle spalle di Nizza e domenica 25 a Vallebona. Altri appuntamenti sono già stati fissati per luglio ed agosto.

“Abbiamo ricevuto molti inviti per questa estate e, a malincuore, alcuni abbiamo dovuto rifiutarli o rimandarli a causa della preparazione della festa per il nostro sessantennale, peraltro coincidente con il centenario della nostra bella Imperia. Questo e l’arrivo di nuove voci in seno alla nostra compagine rappresentano sicuramente un ottimo segnale che ci fanno ben sperare per il futuro del Coro - afferma il Maestro Ezio Vergoli – e premia il lavoro dei Coristi e la scelta di un repertorio eterogeneo. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci seguono e che ci manifestano il proprio apprezzamento”