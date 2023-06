Bordighera: interpellanza di Giuseppe Trucchi del gruppo 'Insieme' su "svariati argomenti di primaria importanza"

"In occasione del secondo Consiglio Comunale di Bordighera, previsto entro fine Giugno, ho depositato a nome del nostro gruppo consigliare INSIEME una interpellanza al Sindaco Ingenito". A intervenire è Giuseppe Trucchi del Gruppo Consigliare Insieme che spiega: "In occasione del primo Consiglio svoltosi il 31 Maggio il Sindaco aveva tenuto un ampio discorso programmatico che toccava svariati argomenti di primaria importanza per la nostra Città. Ritengo utile approfondire alcuni di questi tramite precise domande".



"Per quanto riguarda l'Ospedale S.Charles chiedo al Sindaco se sia al corrente del cronoprogramma di avviamento delle varie fasi di gestione privata, alla luce anche delle difficoltà che purtroppo si vanno registrando nel reperimento del personale sanitario. Per quanto riguarda il Progetto per la Passeggiata Mare chiedo di conoscere la data di inizio dei lavori e chiedo altresì se il Sindaco conferma la disponibilità, che aveva espresso durante la campagna elettorale, a rivedere alcuni degli aspetti più criticati e meno condivisi dalla popolazione. Per quanto riguarda ancora la realizzazione del campo sportivo alle 2 strade chiedo precisazioni per il lavori di protezione da rischio idrogeologico e arginatura non solo sul lato fiancheggiante l'insediamento sportivo ma anche su quello fiancheggiante l'insediamento abitativo certamente più urgente e delicato".



"Infine auspico un chiarimento circa la situazione attuale della Scuola Primaria purtroppo bruciata in particolare per quanto riguarda la protezione assicurativa, l'inizio dei lavori e le spese per il Comune e propongo iniziative immediate per evitare un sovraffollamento scolastico per il prossimo anno".