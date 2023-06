Sanremo: escursione del CAI domenica prossima nel tipico paesaggio carsico della zona Marguareis-Mongioie

Domenica 11 giugno è in calendario della Sezione di Sanremo del CAI una gita ad una delle cime più alte, ma meno blasonate delle Alpi Liguri, immersa nel tipico paesaggio carsico della zona Marguareis-Mongioie. Il responsabile della gita, considerate le previsioni meteo che indicano tempo incerto, si riserva di annullare o modificare il programma previa tempestiva comunicazione ai soci.

Ecco i dettagli:

"Una delle cime più alte, ma meno blasonate delle Alpi Liguri, immersa nel tipico paesaggio carsico della zona Marguareis-Mongioie.

Dal parcheggio della chiesa di Viozene si raggiunge Pian Rosso proseguendo poi per NE in direzione del Bocchin dell’Aseo. Arrivati al colle si gira verso destra per ripidi prati erbosi raggiungendo la depressione tra il Monte Rotondo e la cima Revelli, da cui sarà ben visibile il sentiero che ci porterà sulla cima, caratterizzata dalla piccola croce. Il ritorno si svolgerà lungo lo stesso itinerario di salita. Responsabile: Giacomo Bellini Per qualsiasi informazione potete contattare il Responsabile al n. 339.1331162

Ritrovo dei partecipanti: piazza C. Battisti (ex stazione FS) alle ore 07.00. Si prega di confermare la partecipazione in sede il mercoledì pomeriggio dalle 17,30 alle 19,00 oppure contattando direttamente il Responsabile.

I non soci che volessero partecipare devono obbligatoriamente versare l’importo di € 12,00 per ogni giorno al fine di attivare la copertura assicurativa al momento dell’iscrizione alla gita".