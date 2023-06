Sanremo: dal 9 giugno al Museo Civico la mostra “Arte tra le foglie”

Dal 9 al 13 giugno al Museo Civico di Sanremo è in programma la mostra “Arte tra le foglie”, esposizione di materiale artistico, didattico e creativo incentrato sulla natura e l’esplorazione del territorio a cura dei bambini dell'associazione culturale Talea e del progetto “Dal Saggio Gufo”. L'inizio della mostra è fissato alle 15.30 del 9 giugno.

L'esposizione è frutto di un ciclo di laboratori itineranti alla scoperta del paesaggio e della natura, come luoghi dinamici della diversità e dello stupore.

Verranno utilizzati strumenti minimi di base e materiali di raccolta restituendo una nuova rappresentazione dell’arte in natura e un nuovo modo di raccontarla, attraverso una serie di elaborazioni personali e piccole installazioni.

Tutte le opere verranno realizzate dai bambini con l’aiuto degli insegnanti, artisti, artigiani e illustratori. L'intento è quello di stimolare la loro manualità e fantasia per creare piccoli mondi.