A Bajardo una domenica tra natura e poesia con “Profumo di carta”

La biblioteca comunale di Bajardo “Il Tiglio” organizza per domenica una giornata dedicata alla poesia. Con la manifestazione “Profumo di carta”, che si svolge la seconda domenica del mese, Bajardo il suo borgo e i suoi boschi faranno da sfondo alle esperienze proposte e al mercatino dei libri nuovi ed usati, dei prodotti artigianali e locali e delle case editrici indipendenti.

La giornata inizierà con la camminata narrativa “Dagli Appennini alle Alpi”, protagonista sarà Emiliano Cribari, poeta, camminatore, guida ambientale escursionista e cercatore di luoghi perduti che dal 2019 organizza camminate letterarie nei boschi dell'Appennino.

Emiliano condurrà gli ospiti in un sentiero immerso nel bosco, un luogo ricco di profumi, suoni e colori primaverili, reso più magico dalle testimonianze di un operoso passato. Leggendo poesie tratte dal libro “Errante” (Anima Mundi/emuse, 2022) e dal suo seguito “Cronache dalle rovine” (peQuod, 2023) farà omaggio al nascosto, al taciuto, alla incontenibile urgenza di tornare animali, a quell'unico discorso barbaro e selvatico, introverso e dilatato, che cerca luce sottovoce. “Camminare ascoltando una poesia, una storia, le parole sussurrate dei boschi è un modo più consapevole di camminare, un’esperienza intima da condividere con altri sottovoce, in quiete, circondati da bellezza e stupore - dichiarano gli organizzatori - vi aspettiamo attrezzati per questa escursione che durerà circa 3,5 ore e avrà un dislivello di 250 metri”.

Appuntamento alle 9.15 ad inizio paese presso i giardini di San Rocco. Per info e prenotazioni Barbara Asquasciati: 3343675206. Alle 10 si darà inizio al mercatino per le vie del paese e all’apertura della mostra fotografica e poetica di Giuliano e Dalia presso la chiesa di San Rocco. La manifestazione continuerà nel pomeriggio con Emiliano Cribari che ci introdurrà alla lettura del suo nuovo libro “Sull’Appennino di Dino Campana” (emuse 2023) un libro camminato più che scritto, dove trovano posto poesie riflessioni testimonianze disegni fotografie, nel tentativo di suggerire il sentiero appenninico che Dino può avere percorso tra il 1910 e il 1917 ma anche di costruire una mappa immateriale, poetica e spirituale, che possa essere percorsa in ogni luogo e in ogni tempo, con l’anima e l'immaginazione.

L'incontro verrà introdotto e presentato dal poeta, filologo e professore Fabio Barricalla e dalla sua editrice Grazia Dell’Oro. Appuntamento quindi alle 15 nella chiesa di San Rocco.

La giornata proseguirà con “Poesie nel borgo…a Bajardo” con Dalia Lottero e Giuliano Loro Ph che ci accompagneranno in una passeggiata poetica nel centro storico, sfondo e suggestione per scrivere la "nostra Poesia".

Appuntamento alle 18.30 al BarBottega “Ghira Zucchina” via Roma 106, ricordando di portare penna, taccuino e scarpe comode.

Per info e prenotazioni Dalia Lottero: 3385498135. Per arricchire ulteriormente questa domenica, sarà presente l'artista scultore del legno Aurelio Rezoagli che proporrà un laboratorio presso la piazza della chiesa di San Nicolò.